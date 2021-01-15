أكثر من مليوني وفاة في العالم من جراء الإصابات بـ«كوفيد-19»

عمال في مقبرة بكولومبيا يدفنون إحدى ضحايا كورونا المستجد. 12 أغسطس 2020. (أ ف ب)

تسبب فيروس «كورونا المستجد» بوفاة أكثر من مليوني شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية الجمعة في الساعة 18.25 ت غ.

ووفق الوكالة، تم تسجيل 2000066 وفاة لـ93321070 حالة معلنة.

وتعد أوروبا مع 650560 وفاة المنطقة الأكثر تضررا، متقدمة على أميركا اللاتينية والكاريبي (542410) والولايات المتحدة وكندا (407090).

بينما الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بـ«كوفيد-19» هي الولايات المتحدة (389581) والبرازيل (207095) والهند (151918) والمكسيك (137916) وبريطانيا (87295) وإيطاليا (81325)، وسجل أكثر من نصف عدد الوفيات في العالم في هذه الدول الست مجتمعة.