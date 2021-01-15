بيلوسي تكلّف جنرالًا متقاعدًا مراجعة تدابير الأمن في «الكابيتول» عقب اقتحامه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:42 مساء
عناصر الأمن الأميركية حول مبنى الكابيتول خلال اقتحامه من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب، 6 يناير 2021. (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، أن جنرالا متقاعدا تولى سابقا تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار «كاترينا» سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في «الكابيتول» بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب للمبنى.

وقالت المسؤولة الديمقراطية لصحفيين: «يجب أن نخضع كامل المركّب إلى التدقيق في ضوء ما حدث، ومع اقتراب التنصيب»، في إشارة إلى أداء جو بايدن اليمين الأربعاء المقبل أمام «الكابيتول» ليصير الرئيس الأميركي السادس والأربعين، حسب وكالة «فرانس برس». 

وأضافت: «لذلك طلبت من اللفتنانت جنرال المتقاعد راسل هونوري أن يشرف على مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات المشتركة بين الوكالات والتحكم والسيطرة»، ووصفت الرجل بأنه «قيادي محترم له خبرة في التعامل مع الأزمات».

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