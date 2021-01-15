«فايزر» تؤكد للاتحاد الأوروبي أنها ستسلم الجرعات المتوقعة في الربع الأول كما هو مقرر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 06:25 مساء
جرعة من لقاح «أكسفورد» المخصص لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، 23 نوفمبر 2020. (جامعة أكسفورد)

رغم التباطؤ المنتظر أواخر يناير ومطلع فبراير، في إنتاج لقاح تحالف «فايزر-بايونتيك» المضاد لفيروس «كورونا»، إلا أن «فايزر» أكدت أن الجرعات التي كان ينتظرها الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول ستسلم كما هو مقرر، وفق ما أعلنت الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وبعد الإعلان عن التأخير المرتقب بالإنتاج، قالت دير لايين في مؤتمر صحفي في لشبونة: «اتصلت على الفور بالمدير العام لفايزر (...) وأكد لي أن كل الجرعات المضمونة خلال الربع الأول (لدول الاتحاد الأوروبي)، سيجري بالفعل تسليمها خلال الربع الأول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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