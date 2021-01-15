أوروبا تتخطى عتبة 30 مليون إصابة بـ«كورونا»

امرأة تجمع تبرعات أمام أحد متاجر برلين، 23 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في أوروبا عتبة 30 مليونًا، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية، الجمعة.

وأوروبا التي تضم 52 بلدا، هي أكثر منطقة في العالم تضررا من «كوفيد-19» على صعيد الإصابات، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 23 مليونًا و994 ألفًا و507 إصابات، ثم أميركا اللاتينية والكاريبي مع 16 مليونًا و989 ألفًا و628 إصابة، ثم آسيا مع 14 مليونًا و485 ألفًا و588 إصابة، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 17 ديسمبر أصبحت أوروبا أول رقعة عالمية تتخطى عتبة نصف مليون وفاة بفيروس «كورونا».