26 قتيلا جراء زلزال قوي ضرب إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:21 صباحا
عمال إنقاذ يحاولون العثور على أشخاص حوصروا تحت أنقاض مستشفى في إدونيسيا، 15 يناير 2021، (ا ف ب)

توفى نحو 26 شخصا جراء زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا اليوم الجمعة، ما أدى إلى انهيار أبنية عدة.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة علي رحمن إن «المعلومات الأخيرة تفيد سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو»، مرجحا أن ترتفع الحصيلة بعد، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حين كشف مسؤول عن فرق الإنقاذ في ماموجو للوكالة عن أن هناك من 10 إلى 20 شخصا محاصرون تحت أنقاض مستشفى انهارت، ولا يمكن التأكد من انهم على قيد الحياة.

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين سكّان غرب الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمّراً العام 2018، ما دفعهم إلى اللجوء للمرتفعات.

وقال أحد سكان ماموجو، هيندرا، 28 عاما، «تشققت الطرق وانهارت مبان عدة بينها مكتب الحاكم ومستشفى سوّي أرضا».

ولفت المعهد الأميركي للجيوفيزياء إلى أنّ الزلزال البالغة قوّته 6,2 درجات، وحدده مركزه على بُعد 36 كلم جنوب ماموجو، وعمق 18 كلم.

ويتعرّض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرّر بسبب موقعه على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»
ليبيا
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
وليامز: اللجنة الاستشارية تستهدف الخروج بصيغة تشاركية لسلطة موقتة وليس تقاسم ...
ليبيا
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)