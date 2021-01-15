26 قتيلا جراء زلزال قوي ضرب إندونيسيا

عمال إنقاذ يحاولون العثور على أشخاص حوصروا تحت أنقاض مستشفى في إدونيسيا، 15 يناير 2021، (ا ف ب)

توفى نحو 26 شخصا جراء زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا اليوم الجمعة، ما أدى إلى انهيار أبنية عدة.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة علي رحمن إن «المعلومات الأخيرة تفيد سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو»، مرجحا أن ترتفع الحصيلة بعد، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حين كشف مسؤول عن فرق الإنقاذ في ماموجو للوكالة عن أن هناك من 10 إلى 20 شخصا محاصرون تحت أنقاض مستشفى انهارت، ولا يمكن التأكد من انهم على قيد الحياة.

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين سكّان غرب الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمّراً العام 2018، ما دفعهم إلى اللجوء للمرتفعات.

وقال أحد سكان ماموجو، هيندرا، 28 عاما، «تشققت الطرق وانهارت مبان عدة بينها مكتب الحاكم ومستشفى سوّي أرضا».

ولفت المعهد الأميركي للجيوفيزياء إلى أنّ الزلزال البالغة قوّته 6,2 درجات، وحدده مركزه على بُعد 36 كلم جنوب ماموجو، وعمق 18 كلم.

ويتعرّض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرّر بسبب موقعه على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.