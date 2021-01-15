بايدن سيكشف عن حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 12:40 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 8 يناير 2021. (أ ف ب)

سيكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد قليل النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار يريد أن يتم فورا التصويت عليها وتتضمن شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للعائلات، على ما أعلن مسؤولان رفيعان. 

وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن إدارة بايدن ستطلب أيضا التصويت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولارا في الساعة أي أكثر بقليل من ضعف ما يتم دفعه حاليا على الصعيد الفيدرالي. وأضافا أن الخطة طموحة وقابلة للتحقيق، وفق وكالة «فرانس برس». 

وستُستكمل هذه الإجراءات الطارئة «خلال الأسابيع المقبلة» بخطة استثمارات مبتكرة تهدف إلى انعاش الاقتصاد. 

وتتضمن خطة بايدن مساعدات بقيمة 350 مليار دولار للولايات والمجتمعات المحلية التي عانت كثيرا جراء كوفيد-19، على ما أعلن المسؤولان، غير أنّ هذا المقترح يُرجّح أن يثير غضب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا أعاقوا اواخر 2020 أي خطة دعم اقتصادي تتضمن تمويلا للبلديات، وهو الأمر الذي قد يُعقّد تبني خطة بايدن.

 

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