نافالني مهدد بالسجن إذا عاد إلى روسيا

صورتا المعارض الروسي أليكسي نافالني والرئيس فلاديمير بوتين تباع في محل تذكارات في سانت بطرسبرغ بتاريخ 14 يناير 2021. (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة السجون الروسية، الخميس، أنها تعتزم توقيف أليكسي نافالني في حال عودته إلى روسيا الأحد، واتهمته بانتهاك شروط الاستفادة من وقف تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه قبل أعوام، في حين دان المعارض ما اعتبره محاولات ترهيب مصدرها الكرملين.

وقالت الإدارة في بيان الخميس، نقلته وكالة «فرانس برس» إن «المصلحة الفيدرالية للسجون الروسية مجبرة على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوقيف المخالف أليكسي نافالني في انتظار قرار من المحكمة حول إبدال عقوبته بالسجن مع وقف التنفيذ إلى السجن النافذ».

ونافالني العدو اللدود للسلطات الروسية موجود في ألمانيا منذ أغسطس، وكان قد نقل إليها للعلاج إثر دخوله في غيبوبة أثناء عودته من رحلة إلى سيبيريا نتيجة تعرضه لتسميم مفترض. وأعلن الأربعاء نيته العودة إلى روسيا الأحد، رغم تهديدات إدارة السجون الروسية التي تؤكد أنه مطلوب منه نهاية ديسمبر ومن المحتمل أن يتم سجنه.

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وتتهم إدارة السجون المعارض البالغ 44 عاما بعدم الحضور أمام إدارات السجون الروسية مرتين كل شهر على غرار ما تنص عليه شروط وقف تنفيذ حكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام صدر في حقه العام 2014. وتقول مصلحة السجون إنها «تأخذ في الاعتبار» وجود نافالني لثلاثة أسابيع في غيبوبة بمستشفى في برلين، لكنها تؤكد أن المعارض لم يرد على استدعاء وجه إليه في 23 أكتوبر ولم «يُعلم إلا بعد شهر من التأخير» بوجوده في ألمانيا.

تحقيق حول الاحتيال

وأضافت الإدارة في بيانها أن «الخضوع لإجراءات علاج ليس عذرا لعدم الحضور» أمام إدارة الرقابة السجنية، وهو ما أدى إلى «وضعه على قائمة المطلوبين مع توجيهات باتخاذ تدابير لتوقيفه». واعتبر المعارض أن تلك التهديدات مناورات من السلطات الروسية لردعه عن العودة إلى البلاد. وصرّح الأربعاء في شريط فيديو أعلن فيه اعتزامه العودة، «إنهم يفعلون كل شيء لترهيبي وكل ما تبقى في جعبة بوتين هو وضع لافتة أمام الكرملين تقول (أليكسي، من فضلك لا تعد تحت أي ظرف من الظروف)».



أما رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المعروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي رفع عدة قضايا في حق أليكسي نافالني ومنظمته في الأسابيع الأخيرة، فقد عبر عن ارتياحه لإعلان المعارض نيته العودة إلى روسيا. وقال متوجها له في بيان أصدرت شركة تابعة له اتهمها المعارض في أشرطة فيديو بالفساد، «كن رجلا وعد إلى المنزل. امض عقوبتك وستخرج مرتاح الضمير».

وفتح كذلك تحقيق حول الاحتيال في حق نافالني نهاية ديسمبر، وتحديدا في إنفاق تبرعات بقيمة 356 مليون روبل (3.9 مليون يورو) لأغراض شخصية. وبقي نافالني عدة أسابيع في غيبوبة إثر وصوله إلى ألمانيا. وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى تعرضه لتسميم بمادة نوفيتشوك الكيميائية التي طورت في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق. ودعمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلك الخلاصة، رغم إنكار روسيا المتكرر لها. ويؤكد المعارض أن أجهزة الاستخبارات الروسية سعت إلى اغتياله بأمر مباشر من بوتين.

وتتجاهل وسائل الإعلام الروسية نافالني غير الممثل في البرلمان، والذي لا يحق له الترشح بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي التي وصفها بأنها قرار سياسي، لكنه يمثل أبرز صوت معارض، ويعود ذلك بشكل كبير إلى قناته على موقع يوتيوب التي يتابعها 4.8 مليون شخص.