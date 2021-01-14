بايدن يعرض أسس خطته للإنعاش الاقتصادي الخميس

بايدن خلال خطاب له في ولاية ديلاوير الأميركية، 16 نوفمبر 2020. (أ ف ب).

يعرض الرئيس الأميركي المنتخب، الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل.



ووعد الرئيس الأميركي المقبل «بآلاف مليارات الدولارات»، وبالتحرك بسرعة ما أن يتسلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الحالي، ومن المقرر أن يعطي الأولية لتسريع وتيرة التلقيح، على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.



ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنًا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس «كورونا المستجد»، لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية، حسب وكالة «فرانس برس».



وأكد بايدن «من الضروري تخصيص الأموال الآن»، متحدثًا عن خطة تشمل «آلاف مليارات الدولارات». ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.



وبقي معدل البطالة مستقرا في ديسمبر عند نسبة 6.7% لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ مايو. والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020، ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم إحصاؤهم. ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.



بايدن يرى خطة المساعدات الاقتصادية «غير كافية»

وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار، ورأى بايدن أن الخطة غير كافية، وأكد مرارا أنها مجرد «سلفة»، وأضاف: «نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة».