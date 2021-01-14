تركيا «تتمسك» بصواريخ «إس 400» الروسية وتدعو أميركا إلى الحوار

منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» (أرشيفية: الإنترنت)

دعت تركيا إلى الحوار مع الولايات المتحدة لإطلاق محادثات جديدة بشأن شراء أنقرة منظومة دفاعات جوية روسية، وحثت واشنطن على وضع العقوبات جنبًا.



وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقاء مع المراسلين الأجانب، الأربعاء: «نحن على قناعة صراحة بضرورة الحوار ثم الحوار. دون حوار ومع مبادرات مثل العقوبات أو خطابات التهديد لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة»، لكنه أعاد التأكيد أن تركيا تجري مفاوضات للحصول على دفعة ثانية من صواريخ «إس-400» الروسية، حسب وكالة «فرانس برس».



إلا أن هذه المسألة قد تشكل تحديا للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتوقع أن يعتمد نهجًا أكثر صرامة حيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



ومنعت واشنطن إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلفة المشتريات العسكرية عقابًا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية. واستندت في ذلك إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي العام 2017 «لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات».

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ويفيد خبراء بأن تركيا أفلتت من الأسوأ جراء الطابع المستهدف جدا للعقوبات الأميركية التي جنبت اقتصادها المتعثر أصلًا. وسمم شراء أنقرة للدفاعات الجوية الروسية العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة.



وتشدد الولايات المتحدة على أن هذه الصواريخ لا تتماشى مع أنظمة الدفاع في حلف شمال الأطلسي، الذي تنتمي إليه أنقرة إلى جانب واشنطن. وتؤكد تركيا أنها اختارت الصواريخ الروسية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لشراء نظام «باتريوت» الأميركي المتطور جدا.



وقبل العقوبات، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربية الأميركية المتطورة «إف-35»، معتبرة أن صواريخ «إس-400» قد تسهم في خرق أسرارها التكنولوجية. وقال أكار إنه يأمل «بسحب هذا القرار»، معربًا عن «تفاؤله بإعادة أنقرة في المستقبل إلى برنامج إف-35».