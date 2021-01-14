رغم محاكمة ترامب.. بايدن يدعو مجلس الشيوخ لتمرير أولويات إدارته

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 8 يناير 2021. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ليل الأربعاء، قيادة مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها، والقرارات التي يعتزم اتّخاذها في مستهلّ عهده، بالتوازي مع واجبات المجلس في إجراء محاكمة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان، إنّ الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعًا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لهذه التحدّيات بعد توليه منصبه في 20 يناير، حسب وكالة «فرانس برس».

ولن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد هذا التاريخ. وقال بايدن في بيانه: «آمل بأن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل في آن معًا مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة».