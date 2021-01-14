رغم محاكمة ترامب.. بايدن يدعو مجلس الشيوخ لتمرير أولويات إدارته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 09:08 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 8 يناير 2021. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ليل الأربعاء، قيادة مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها، والقرارات التي يعتزم اتّخاذها في مستهلّ عهده، بالتوازي مع واجبات المجلس في إجراء محاكمة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان، إنّ الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعًا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لهذه التحدّيات بعد توليه منصبه في 20 يناير، حسب وكالة «فرانس برس».

ولن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد هذا التاريخ. وقال بايدن في بيانه: «آمل بأن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل في آن معًا مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
الديلاوي لـ«بوابة الوسط»: ترقبوا الترسانة في ثوبه الجديد بعد التغييرات الجذرية ...
رياضة محلية
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك