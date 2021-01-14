خبراء منظمة الصحة يصلون إلى الصين لتحرّي منشأ «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 08:17 صباحا
شعار منظمة الصحة العالمية. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية اليوم الخميس؛ للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة نهاية العام 2019، بحسب مشاهد بثّتها شبكة «سي جي تي إن» التلفزيونية الحكومية.

وتمثل زيارة هؤلاء الخبراء «حساسية شديدة» بالنسبة لبكين التي تبذل كل ما بوسعها لعدم تحميلها مسؤولية تفشّي فيروس أودى بحياة مليوني شخص تقريباً حول العالم، وغيّر حياة البشر أجمعين، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان وصول الخبراء إلى الصين مقرّرا أساساً الأسبوع الماضي، لكنّ الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة لعدم حصول الفريق على التراخيص اللازمة.

وسيخضع الخبراء لحجر صحّي في ووهان لمدّة أسبوعين قبل أن يتمكنوا من مباشرة عملهم.

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