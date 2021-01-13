إحالة ترامب للمحاكمة أمام «الشيوخ» للمرة الثانية

مقر مجلس الشيوخ الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

بات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 صوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار العزل هذا. ويتوقّع أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

لم يستبعد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الأربعاء، أن يصوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور. وكتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين: «لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ».