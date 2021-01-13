«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»

شعارا «غوغل» و«يوتيوب»، 21 نوفمبر 2019 (ا ف ب)

علق موقع «يوتيوب» المملوك لشركة «غوغل» قناة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل موقت، وحذف مقطع فيديو عليها «لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف».

وقال «يوتيوب» في بيان أمس الثلاثاء إنه «في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياساتنا»، مضيفا أن القناة «ممنوعة موقتا من تحميل محتوى جديد، أقله خلال سبعة أيام»، حسب وكالة «فرانس برس».

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قرر يوم الجمعة الماضية غلق حساب ترامب؛ بدعوى «التحريض على العنف».