النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب

النائبة الجمهورية ليز تشيني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني الثلاثاء أنّها تعتزم التصويت لمصلحة توجيه قرار اتّهامي بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف عزله من منصبه، في قرار عزته إلى أعمال العنف التي ارتكبها أنصار للملياردير الجمهوري حين اقتحموا الكونغرس الأسبوع الماضي.



وقالت تشيني في بيان «سأصوّت لمصلحة توجيه قرار اتّهامي إلى الرئيس» خلال عملية التصويت المقرّرة في مجلس النواب الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».



وأضافت النائبة التي تعتبر ثالث أكبر مسؤول جمهوري في مجلس النواب أنّ «هذا التمرّد تسبّب بسقوط جرحى وقتلى وبحصول دمار في قدس أقداس جمهوريتنا».