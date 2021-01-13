السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تلغي زيارتها إلى تايوان

مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنّ سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة كيلي كرافت ألغت الزيارة التي كان مقرّراً أن تقوم بها إلى تايوان من الأربعاء ولغاية الجمعة، وذلك تطبيقاً لقرار الوزارة منع كل الزيارات إلى الخارج.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن في وقت سابق الثلاثاء إلغاءه آخر زيارة كانت مقرّرة له إلى الخارج، وذلك لضمان حصول انتقال سلس للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب مسؤول أميركي فإنّ قرار المنع يشمل الزيارة التي كانت كرافت تعتزم القيام بها إلى تايوان والتي توعّدت بكين واشنطن بأنّها ستدفّعها ثمنها «غالياً جداً» إذا حصلت.

