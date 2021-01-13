كيم يتعهّد تعزيز ترسانة بلاده النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (فرانس برس).

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم تعزيز الترسانة النووية للبلاد، بحسب ما نقلت عنه الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية.

وقال كيم وفقاً لوكالة الأنباء المركزية إنّه «في الوقت الذي نعزّز فيه قوّتنا في مجال الردع النووي، يجب علينا بذل كلّ ما في وسعنا من أجل بناء أقوى جيش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وجّهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون انتقاداً لاذعاً لسلطات كوريا الجنوبية على خلفية بيانات تحدّثت فيها عن رصد مؤشرات لاستعراض عسكري محتمل في بيونغ يانغ في نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت الأربعاء الوكالة الشمالية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتّع بنفوذ كبير في البلاد، قولها إنّ «الجنوبيين مجموعة غريبة حقاً يصعب فهمها»، مضيفة «إنّهم أغبياء وفي صدارة القائمة العالمية لسوء السلوك».

