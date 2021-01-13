شقيقة كيم جونغ أون تصف سلطات كوريا الجنوبية بـ«الغباء»

كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. (الإنترنت)

وجّهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون انتقاداً لاذعاً لسلطات كوريا الجنوبية على خلفية بيانات تحدّثت فيها عن رصد مؤشرات لاستعراض عسكري محتمل في بيونغ يانغ في نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت الأربعاء الوكالة الشمالية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتّع بنفوذ كبير في البلاد، قولها إنّ «الجنوبيين مجموعة غريبة حقاً يصعب فهمها»، مضيفة «إنّهم أغبياء وفي صدارة القائمة العالمية لسوء السلوك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعرفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية بانتقاداتها الحادة للجارة الجنوبية، ففي يونيو الماضي هددت كيم يو جونغ، بأن بلادها ستتخذ «خطوة» ضد جارتها الجنوبية وستكلف الجيش القيام بها، وقالت «أشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية. سنتخذ الخطوة التالية قريبًا»، وفق «فرانس برس».