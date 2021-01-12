بومبيو: المتورط في تفجيرات كينيا قتل في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 06:14 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن قيادات تنظيم «القاعدة» موجودون الآن في إيران التي وصفها بأنها باتت «أمير راعيا للإرهاب»، داعيا إلى ضرورة «عدم التسامح» معها.

وأضاف بومبيو في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه: «عبدالله أحمد عبدالله المتورط في تفجيرات كينيا قتل في إيران»، مؤكدا أن «إرهابيي القاعدة يعملون اليوم تحت عباءة إيران»، معتبرا أن «طهران باتت الآن أفغانستان جديدة»، وأنها تشكل «تهديدا للأمن القومي الأميركي والأوروبي».

وأعلن عن سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يساعد على القبض على الإرهابي المعروف بالمغربي القيادي بتنظيم «القاعدة».

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