فرنسا: التحقيق مع منظم حفلات جمعت 2400 شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 02:55 مساء
مشاركون بحفلة موسيقية غرب فرنسا ضمت حوالى 2500 شخص.31 ديسمبر 2020.(أ بف ب)

تحقق السلطات الفرنسية مع أحد منظمي حفلة غير قانونية جمعت حوالى 2400 شخص في غرب فرنسا لمناسبة رأس السنة، خصوصا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، على ما أعلن مسؤول قضائي في مدينة رين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المدعي العام للجمهورية في المدينة فيليب أستروك أمام الصحافيين أن الشخص المعني وهو شاب مولود سنة 1999 وبلا أي سوابق قضائية، لا يزال رهن التحقيق بتهمة تنظيم هذه الفعالية غير القانونية وتعريض حياة الآخرين للخطر في تحدّ للتدابير المعمول بها حاليا لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19» وإقامة مركز غير قانوني لتوزيع الكحول والمساعدة في استخدام آخرين مواد مخدرة وتخريب ممتلكات آخرين والقيام بعمل مموّه.

وطلب المدعي العام وضع الشاب قيد التوقيف الاحتياطي، وكان الشاب المذكور أوقف بعد الاحتفال الذي استمر 36 ساعة، بعد ظهر السبت في المنطقة عينها. وصادرت الشرطة إثر عمليات تفتيش مبلغا ماليا قد يكون من صندوق الحدث، إضافة إلى مواد مخدرة ومعدات صوتية كبيرة ومركبة ثقيلة، وفق ما أعلن المدعي العام نهاية الأسبوع الفائت.

وكشف التحقيق أن الشاب الموقوف أرسل أكثر من ألف رسالة نصية الخميس الماضي ليلة رأس السنة بشأن تنظيم هذه الحفلة غير القانونية في حظيرتين مهجورتين في منطقة ليورون جنوب مدينة رين، غير أن المدعي العام أشار إلى أن «مثل هذا التجمع لا يمكن أن ينظمه شخص واحد» و«ينبغي تحديد المنظمين الآخرين ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية».

ونفى المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن والسلطات العامة بالتلكؤ في مواجهة هذه الحفلة التي أقيمت في تحدّ للتدابير المعمول بها حاليا لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19»، موضحًا: أن 80 دركيا محليا حاولوا بمؤازرة عناصر أمن آخرين منع وصول المشاركين إلى موقع الحدث غير أنهم واجهوا «مقاومة عنيفة» أدت إلى إصابة ثلاثة دركيين وإحراق مركبة لقوات الأمن.

ولفت المدعي العام إلى أن «وجود عائق يمنع الدخول إلى الموقع وتخريب البوابة ووضع معدات صوتية وضوئية ضخمة»، كلها عناصر تثبت التحضير المسبق لهذا الحدث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يزيل 70 ألف حساب مرتبطة بحركة مؤيدة لترامب
دولى
استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير «كورونا» التركيب الوراثي للبشر؟