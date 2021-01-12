«تويتر» يزيل 70 ألف حساب مرتبطة بحركة مؤيدة لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:21 صباحا
شعار موقع تويتر، (أرشيفية:ا ف ب)

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تجمّيد «بصورة نهائية» أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بـ«كيو آنون»، الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة، وتؤيّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مشيراً إلى أنّه أزال هذه الحسابات لمنع أصحابها من استخدام المنصّة للترويج للعنف.

وقال الموقع في بيان أمس الإثنين إنّه «نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، وتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتبارا من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو آنون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّه «منذ الجمعة، علقت أكثر من 70 ألف حساب، نتيجة لجهودنا، وفي حالات كثيرة كان هناك فرد واحد يدير حسابات عدّة».

ووفقاً للبيان فإنّ «هذه الحسابات كانت تشارك، على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بكيو آنون، لقد كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر نظريات المؤامرة هذه في الشبكة بأسرها».

يذكر أن «تويتر» علق «بشكل دائم» حساب ترامب، مشيراً إلى مخاطر حصول «تحريض جديد على العنف» من جانبه، بعد أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى «كونغرس» عدة ساعات.

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