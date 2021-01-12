استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف

وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف. (أرشيفية: الإنترنت)

قدّم وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف استقالته الإثنين، بحسب ما أعلن لوكالة «فرانس برس» مسؤول في هذه الوزارة النافذة، من دون أن يوضح دوافع هذه الخطوة. وقال المسؤول إنّ استقالة الوزير «ستدخل حيّز التنفيذ هذه الليلة في الساعة 11:59».

ويشغل وولف هذا المنصب منذ نوفمبر العام 2019 وقد انتقد الأسبوع الماضي الاجتياح «المأساوي» للكابيتول من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب. وتأتي استقالته في وقت تتزايد فيه المخاوف من حصول أعمال عنف جديدة خلال أداء الرئيس المقبل جو بايدن اليمين الدستورية في واشنطن في 20 الجاري.