بيلوسي: «تواطؤ» الجمهوريين مع ترامب «يعرّض أميركا للخطر»

رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي (يسار)، ودونالد ترامب. (الإنترنت)

أكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الجمهوريين «يعرضون أميركا للخطر» عبر «تواطؤهم» مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ«التحريض على تمرد دام ضد أميركا» على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، معتبرة أن «تواطؤهم يعرّض أميركا للخطر، ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن يتوقف ذلك»، ولافتة إلى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم «قريبا»، وفق «فرانس برس».