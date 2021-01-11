شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021

مقر شركة «بيونتيك» في ألمانيا. (الإنترنت)

رجّحت مجموعة «بيونتيك» الألمانية، الإثنين، أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1.3 مليار)، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأميركية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً عن 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل «بيونتيك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.