شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 04:02 مساء
مقر شركة «بيونتيك» في ألمانيا. (الإنترنت)

رجّحت مجموعة «بيونتيك» الألمانية، الإثنين، أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1.3 مليار)، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأميركية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً عن 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل «بيونتيك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

832 مليون دولار يتصدر بها ريال مدريد سباق الإيرادات رغم جائحة «كورونا»
رياضة عالمية
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
لندن توفر مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» لتوزيعها في 92 دولة ...
دولى
كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وتشلسي يتأهلان إلى الدور الرابع
رياضة عالمية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم