بايدن يتلقى جرعته الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 01:46 مساء
جو بايدن يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19». 21 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الإثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين، للأميركيين إن «لا شيء يدعو إلى القلق» عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح «فايزر» في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020، مضيفًا: «اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة»، مشيرًا إلى أن عملية توزيع اللقاح «ستكون أكبر تحدٍ عملاتي يمكن أن نواجهه كأمة».

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضًا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيد التفاصيل، وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن الجمعة آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافًا إياها بـ«المهزلة».

وتلقى 6.7 مليون أميركي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن، البالغ 20 مليونًا بحلول نهاية العام 2020.

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