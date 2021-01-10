بابا الفاتيكان يدعو الأميركيين إلى التحلي بـ«المسؤولية» بعد واقعة «حصار الكونغرس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 04:26 مساء
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد قادة الولايات المتحدة والشعب الأميركي إلى «الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية» في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونغرس في واشنطن.

وقال فرنسيس في عظته بعد صلاة التبشير الملائكي التي بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية ولم يلقها من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس، «أحث سلطات الدولة (الأميركية) وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديموقراطية المتجذرة في المجتمع الأميركي»، وفق «فرانس برس».

حصار الكونغرس
وأضاف «أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الأميركية الذي هزّه حصار الكونغرس الأخير (...) أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم – خمسة أشخاص - فقدوها في تلك اللحظات المأسوي»"، وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري الناطق بالعربية. وشدد على أنّ «العنف يدمر الذات على الدوام».

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وفي مقابلة مع القناة الايطالية الخامسة، أبدى البابا فرنسيس دهشته بإزاء ما حصل «كون الأميركيين شعبا يحترم قواعد الديموقراطية». وأشار في هذه المقابلة التي من المقرر أن تبث مساء الأحد كاملة إلى وجوب «إدانة» ما جرى و«فهمه بشكل جيد لتفادي تكراره واخذ العبر من التاريخ».

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