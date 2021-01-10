أفغانستان: 3 قتلى بينهم صحفي سابق في تفجير بالعاصمة

عنصر أمن أفغاني في موقع تفجير باميان.24 نوفمبر 2020.(أ ف ب)

قتل صحفي سابق هو الناطق باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» التابعة لوزارة الداخلية مع اثنين من زملائه الأحد في كابل في انفجار قنبلة استهدفت سيارتهم، على ما أفاد مصدر رسمي، لوكالة «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ضياء ودان الصحفي السابق الذي عمل لحساب عدة وسائل إعلام أفغانية وزميليه قتلوا قبل الظهر في شرق العاصمة، وقال إن «آلية تقل ضياء ودان استُهدفت بعبوة متفجرة يدوية الصنع وقتل ودان واثنان من زملائه» فيما أصيب شخص رابع بجروح، حيث «قوة الحماية العامة الأفغانية» تؤمن خدمات أمنية للشركات الدولية العاملة في أفغانستان، ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان منذ بضعة أشهر عددا متزايدا من الاغتيالات التي تستهدف صحفيين وشخصيات سياسية وحقوقية وسط تصاعد أعمال العنف في كابل وعدد من الولايات، وبين ضحايا هذه الاغتيالات، منذ نوفمبر، نائب لحاكم ولاية كابل وخمسة صحفيين ورئيس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ونسبت السلطات الأفغانية وواشنطن هذه الهجمات إلى حركة طالبان، ولو أن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى عددا منها، وتواجه العاصمة وعدد من الولايات الأفغانية تصعيدا في العنف منذ بضعة أشهر بالرغم من مفاوضات السلام الجارية بين طالبان والحكومة منذ سبتمبر في الدوحة، وبدأت جولة مفاوضات جديدة الأربعاء في العاصمة القطرية.