رجال الإنقاذ في إندونيسيا يرصدون إشارة من الطائرة المفقودة.. والعثور على أشلاء جثث

أعلن رجال إنقاذ إندونيسيون اليوم الأحد أنهم رصدوا إشارة من طائرة ركاب من طراز بوينغ تحطمت في بحر جاوة بعد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصاً.
وقالت وزارة النقل في بيان نقلاً عن قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو، إن سفينة عسكرية رصدت «إشارة من (طائرة شركة سريويجايا) إس جاي 182»، مشيرة إلى أن الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء وأغراضا تعود إلى الركاب، وفق وكالة «فرانس برس».
ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت الإشارة رُصِدت من الصندوق الأسود للطائرة.
قبل ذلك، ذكرت الشرطة أنها تسلمت صباح اليوم حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث، مؤكدة أنها تعمل على تحديد هويات الضحايا.