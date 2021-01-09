بابا الفاتيكان يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا «الأسبوع المقبل»

بابا لفاتيكان وهو يضع كمامة. (أ ف ب)

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس السبت في مقابلة مع قناة التلفزيون الايطالية «كانال 5» أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا «الأسبوع المقبل» معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس «نكرانا انتحاريا».

وقال فرنسيس في المقابلة التي ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الاعلام، «الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا (في الفاتيكان) وقد اخذت موعدا، يجب القيام بذلك»، مضيفا أن «هناك نكرانا انتحاريا (في رفض تلقي اللقاح) اجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم»، بحسب «فرانس برس».

على الجميع تلقيح أنفسهم

وتابع البابا فرنسيس في المقابلة «اعتقد أن على الجميع تلقيح أنفسهم من وجهة نظر اخلاقية، إنه خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين».

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وقال أيضا «حين كنت طفلا، اذكر تفشي وباء شلل الاطفال الذي أدى الى إصابة عدد كبير من الاطفال بالشلل وكنا ننتظر اللقاح بفارغ الصبر (...) وحين أبصر اللقاح النور كان يعطى مع السكر. ثم كبرنا في ظل اللقاحات، ضد الحصبة، ضد هذا المرض وضد ذاك، لقاحات كانت تعطى للاطفال».

اللقاح خطير

وتساءل البابا فرنسيس «لا اعرف لماذا يقول أحدهم كلا، اللقاح خطير. إذا كان الاطباء يعتبرون أنه قد يكون امرا جيدا ولا يظهر أخطارا محددة، فلماذا عدم تلقيه؟».

وتزامنت تصريحات الحبر الاعظم مع إعلان الفاتيكان السبت وفاة طبيب البابا الخاص فابريزيو سوكورسي (78 عاما) بسبب «مضاعفات ناتجة من كوفيد-19» فيما كان يرقد «في المستشفى لتلقي العلاج من داء سرطاني». وسوكورسي هو طبيب البابا فرنسيس منذ العام 2015.