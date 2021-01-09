توقيف 3 أشخاص بتهمة اغتيال ناشط معروف في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 03:41 مساء
الناشط الأفغاني محمد يوسف رشيد. (الإنترنت)

أوقفت قوات الأمن الأفغانية ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، حيث تتزايد الجرائم التي تستهدف صحفيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان.

وقال الناطق باسم شرطة كابل، فردوس فرمرز، للصحفيين جرى «توقيف ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة.

وفي 23 ديسمبر الماضي، قُتل رشيد، المدير التنفيذي للمنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة في جنوب العاصمة كابل، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجها بسيارة إلى مقر عمله، والعام 2004، أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة الذي يهدف إلى الترويج للديمقراطية والحوكمة الرشيدة.

وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتياله، ومنذ نوفمبر، قُتل نائب حاكم كابل وخمسة صحفيين، بالإضافة إلى رشيد، وبثت هذه الاغتيالات، التي غالبا ما تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات المرورية، خصوصا في العاصمة، الخوف والفوضى في البلاد.

وألقت السلطات الأفغانية باللائمة على حركة طالبان في الهجمات رغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها، وفي 4 يناير، وجه الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابل والعديد من الولايات الأفغانية تصاعدا لأعمال العنف رغم محادثات السلام الجارية بين «طالبان» والحكومة منذ سبتمبر في الدوحة، وافتتحت جلسة جديدة من هذه المحادثات، التي تم تعليقها في منتصف ديسمبر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاما، الأربعاء في العاصمة القطرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
رياضة محلية
«كورونا» يساعد ليفربول على استعادة عافيته والثأر من أستون فيلا
رياضة عالمية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021
ليبيا
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ