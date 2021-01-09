إندونيسيا: فقدان الاتصال بطائرة «بوينغ 737» تقوم برحلة داخلية

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، السبت، أن شركة الخطوط الجوية «سريويجايا» فقدت الاتصال بإحدى طائرات الركاب التابعة لها بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الوزارة اديتا ايراواتي إنّه جرى «فقدان الاتصال بطائرة الشركة التي كانت تقوم برحلة من جاكرتا إلى بونتياناك، وتحمل رقم النداء (س ج واي 182)»، موضحا أنّ «آخر اتصال لها سجّل عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش».

ولم يتضح بعد عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن طائرة «البوينغ 737-500» فيما قالت الشركة إنّها تجري تحقيقا.