«تويتر» يغلق حساب ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 01:44 صباحا
الحساب الشخصي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على موقع «توتير» كما يظهر حاليا بعد اغلقه بشكل نهائي. (الوسط)

أغلق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الحساب الشخصي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل نهائي.

وأظهر موقع «توتير» حساب ترامب وقد بدا محظورا، «خشية من المزيد من التحريض على العنف»، وفق بيان من موقع التواصل مساء الجمعة بتوقيت واشنطن.

والخميس جمد «توتير» حساب ترامب 12 ساعة وهدد بغلقه حال استمر في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية، في إجراء غير مسبوق لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول)، الأربعاء.

ويتابع أكثر من 88 مليون متابع حساب ترامب على «تويتر»، ويستخدم الرئيس ترامب هذا الحساب بشكل مكثف لتحشيد الدعم من أتباعه، والتعليق على مختلف المسائل، كما يستخدمه أحيانا في إصدار بيانات شبه رسمية.

من جهته أعلن مارك زاكربرغ، الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، الخميس، أن حسابي ترامب على موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة «أسبوعين على الأقل»، وذلك على خلفية اقتحام أنصار ترامب لـ«الكابيتول».

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