بومبيو يلتقي خليفته في إدارة بايدن لتأمين «انتقال منظم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 10:19 مساء
الدبلوماسي الأميركي أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لمنصب وزير الخارجيّة. (الإنترنت).

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، للمرة الأولى أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن ليخلف بومبيو، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول إن «اجتماعهما كان مثمرا جدا»، لافتا إلى أن غايته كانت «تسهيل انتقال منظم والتأكد من حماية المصالح الأميركية في الخارج»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس بايدن، الإثنين، سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارًا من 20 يناير. وكان بلينكن «58 عاما» مساعدا لوزير الخارجية بين العامين 2015 و2017. وهو يعد مدافعا شرسا عن تعددية الأقطاب وسيتصدى خصوصا للملف النووي الإيراني.

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