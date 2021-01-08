الحريري يجري زيارة غير معلنة لتركيا ويلتقي إردوغان

الرئيس رجب طيب إردوغان مستقبلا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, إسطنبول, 8 يناير 2021, (الرئاسة التركية)

أجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الجمعة، زيارة غير معلنة سابقا لتركيا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع «المغلق» عقد في مقر إقامة إردوغان في إسطنبول، وتناول بحث «تعزيز العلاقات الثنائية العميقة»، كما تطرّق إلى «سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي.

وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي «سبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان»، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وسعد الحريري هو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل في العام 2005، وكلّف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، بعد مرور نحو عام على تنحيه تحت وطأة انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة «كوفيد-19» وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع مئتي قتيل ودمّر أجزاء من العاصمة في الرابع من أغسطس.

وتزايد حضور تركيا في المنطقة في عهد إردوغان الذي يتصارع على النفوذ مع دول منافسة بينها فرنسا.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار لبنان عقب الانفجار في أغسطس وفي سبتمبر، للدفع باتّجاه إجراء إصلاحات على شتى الصعد.

وعقب الزيارة الأولى لماكرون، اتّهمه إردوغان بأنه يسعى مع غيره إلى «إنعاش الفكر الاستعماري مجددا» في لبنان.

والجمعة جاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس إردوغان جدد تأكيد استمرار أنقرة في «السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق».