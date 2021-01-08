بيلوسي ناقشت مع الجيش الأميركي سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 07:35 مساء
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. (الإنترنت)

أعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الأعضاء «تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الاميركي مارك ميلي، لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس (غير متزن)، هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية»، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعهد بيلوسي أن يتحرك الكونغرس في حال لم يتنح ترامب «طوعا وفي وقت وشيك»، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.

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