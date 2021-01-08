2020 السنة الأعلى حرارة عالميا بالتساوي مع 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 09:35 صباحا
شعار خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي. (الإنترنت)

أصبحت 2020 السنة الأعلى حرارة على الإطلاق عالميًا بالتساوي مع 2016، على ما كشفت، الجمعة، خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي، ما يشكّل مسك الختام لعقد شهد درجات حرارة قياسية تعكس ظاهرة الاحتباس الحراري.

وانتهت سنة 2020 بمعدل حرارة أعلى بـ1.25 درجة مئوية من ذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي، وهو المعدّل نفسه الذي سجّل عام 2016، إلاّ أن الفارق أن 2016 شهدت ظاهرة «إل نينيو» قوية، وهي ظاهرة طبيعية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة، ولو شهدتها 2020 لكان ارتفع معدل الحرارة فيها بما بين 0.1 و0.2 درجة، حسب وكالة «فرانس برس».

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