أميركا تسجل 4 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال يوم

طوابير من السيارات في مركز لفحوص كورونا في ولاية ديلاوير الأميركية، 21 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بلغ نحو 4 آلاف وفاة، حسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز المرجعيّة.

وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وبسبب الأعداد الضخمة من الحالات في مستشفيات لوس أنجليس، بدأت خدمات الطوارئ في المقاطعة بتقنين الأكسجين والأسرّة في المستشفيات، وقد طلبت من طواقم الإسعاف الثلاثاء عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أيّ مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.