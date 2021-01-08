بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ«جمهورية الموز»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 08:44 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

رد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو على «الأشخاص» الذين شبّهوا الولايات المتحدة بـ«جمهوريّة الموز»، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى «كونغرس» في واشنطن.

وقال بومبيو المقرب من ترامب، في رسالة عبر «تويتر»، إنّ «هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا»، حسب وكالة «فرانس برس».

يذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش شن هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين «أججوا حالة التمرد» التي شهدها مبنى «كونغرس» الأربعاء الماضي، والتي تليق بـ«جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية».

اقرأ أيضا: تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

وقال بوش في بيان «هكذا يتم الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية»، مضيفا: «لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأصوات تتعالى لتنحية ترامب.. وبايدن يحاول تضميد جراح أميركا الثكلى
دولى
ثورة غضب في الوسط الليبي ضد حكم موقعة الترجي والأهلي بنغازي
رياضة محلية
وزيرة النقل الأميركية تستقيل احتجاجا على اقتحام مقر الكونغرس
دولى
تدافع في إنجلترا للحصول على أسرّة للمرضى مع تزايد انتشار «كورونا»
دولى
ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
بعد إيران.. مذكرة توقيف عراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
عربى
صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته
دولى
اليابان تعلن حالة طوارئ لمكافحة «كورونا» في منطقة طوكيو الكبرى
دولى
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغذية تؤثر على نبض قلبك