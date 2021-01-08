بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ«جمهورية الموز»

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

رد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو على «الأشخاص» الذين شبّهوا الولايات المتحدة بـ«جمهوريّة الموز»، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى «كونغرس» في واشنطن.

وقال بومبيو المقرب من ترامب، في رسالة عبر «تويتر»، إنّ «هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا»، حسب وكالة «فرانس برس».

يذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش شن هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين «أججوا حالة التمرد» التي شهدها مبنى «كونغرس» الأربعاء الماضي، والتي تليق بـ«جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية».

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وقال بوش في بيان «هكذا يتم الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية»، مضيفا: «لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية».