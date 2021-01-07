بيلوسي تنضم إلى دعوة إزاحة ترامب: «حرّض على تمرد مسلح ضد أميركا»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مؤتمر بواشنطن، 2 أكتوبر 2019، (أ ف ب)

انضمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى دعوة زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: «أمس، حرّض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أميركا». واعتبرت الملياردير الجمهوري «شخصا خطيرا للغاية ولا ينبغي أن يستمرّ في منصبه»، وفق «فرانس برس».

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وأضافت: «أضم صوتي إلى الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، في دعوة نائب الرئيس لإقالة هذا الرئيس من خلال التعديل الخامس والعشرين. إذا لم يتخذ نائب الرئيس ومجلس الوزراء أي إجراء، فقد يكون الكونغرس مستعدا للمضي قدما في إجراءات العزل».

وقالت بيلوسي إنّ تنحية ترامب الذي لم يتبقّ له في السلطة سوى أقلّ من أسبوعين هي «أمر ملحّ بالغ الأهمية»، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».