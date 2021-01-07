وزيرة النقل الأميركية تستقيل احتجاجا على اقتحام مقر الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 09:17 مساء
وزيرة النقل الأميركية المستقيلة إيلين تشاو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو، الخميس، استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول، في أول خطوة من نوعها يُقدم عليها وزير في إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته احتجاجا على ما حصل. 

وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل»، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان «حدثا صادما وكان من الممكن تجنّبه تماماً، وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنّني لا أستطيع تجاهله»، وفق وكالة «فرانس برس». وتشاو هي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

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