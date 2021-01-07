رئيس الوزراء البريطاني «يدين دون أي تحفظ» تحريض ترامب أنصاره على اقتحام «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 08:19 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثا أمام مجلس العموم في لندن، 24 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أنّه يدين «من دون أي تحفّظ» حليفه السابق دونالد ترامب، بعدما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز خصمه جو بايدن بالانتخابات.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: «أدين دون أي تحفّظ تشجيع أناس على التصرّف بطريقة مخزية كما فعلوا في الكابيتول»، بحسب «فرانس برس».

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لإقدام ترامب على «تشجيع الناس على اقتحام الكابيتول وتشكيكه على الدوام بنتيجة انتخابات حرة ونزيهة»، ومرحّبا بمصادقة الكونغرس رسميا على فوز بايدن.

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