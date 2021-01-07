زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى تنحية ترامب «في الحال»

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أرشيفية: الإنترنت).

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر، الخميس، إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الحال بسبب تحريضه أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول الأربعاء، على تنفيذ «تمرّد».

وقال شومر إنّه «لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن»، وفق «فرانس برس».

وهدد السيناتور الديمقراطي بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».