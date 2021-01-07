قبل أسبوعين من تنصيب بايدن.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد تعزيز قدرات بلاده العسكرية

كيم جونغ-أون متحدثا في اليوم الثاني لمؤتمر حزب العمّال الثامن في بيونغ يانغ، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، تعزيز القدرات العسكرية لبلاده التي تعد قوة نووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الخميس، قبل أسبوعين من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، مقاليد الحكم في واشنطن.



وفي تقرير قُدم أمام مؤتمر لحزب العمال في بيونغ يانغ، تعهد كيم برفع «القدرات الدفاعية للدولة إلى مستوى أعلى، وتحديد أهداف بغية تحقيق ذلك»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وحقق كيم والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تقارباً غير مسبوق بين بيونغ وواشنطن، وذلك في أعقاب تبادلهما الإهانات والتهديدات بحرب نووية.



ورغم أن التقارب تجسد بلقاءات ثلاثة بين الزعيمين حملت في طياتها الكثير من الأبعاد الرمزية، فإن أي تقدم لم يسجل على صعيد الملفين الشائكين، وهما البرنامج النووي والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية. وعلقت المفاوضات منذ إخفاق القمة الثانية بين الرجلين التي استضافتها هانوي في فبراير 2019.



وتمثل واحد من أبرز أهداف المفاوضات في رفع عقوبات دولية مفروضة على بيونغ يانغ في مقابل تنازلات تقدمها الأخيرة. ويرى خبراء أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم استغلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الذي بدأت أعماله، الثلاثاء، بغية توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية المقبلة.



إلا أن هامش المناورة ضيق بالنسبة إلى كوريا الشمالية التي تكن كراهية لجو بايدن، إذ سبق أن وصفته بـ«كلب مسعور (...) يجب ضربه حتى الموت». كما وصف بايدن كيم بأنه «بلطجي».

تعزيز القدرات النووية لكورية الشمالية

ولم تشر وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى السلاح النووي، ولم توضح أيضًا طبيعة الأهداف التي يتعين تحقيقها على الصعيد الدفاعي. لكن وفقًا لآهن تشان-إيل، وهو منشق كوري شمالي يعمل كباحث في المعهد العالمي للدراسات حول بلاده في سول، فإن رسالة كيم واضحة. وقال لـ«فرانس برس»: «هذا يعني أن الشمال سيعزز قدراته النووية».



وتابع أن «كيم لا يريد نطق عبارة نووي قبل أيام من تولي بايدن مهامه الرئاسية، وهو يعلم أن موقف الرئيس الأميركي المقبل بشأن بيونغ يانغ يتمثل في عدم تقديم تنازلات، على عكس سلفه»، ورجح ألا يكون «كيم راغبًا في استفزازه في هذه المرحلة، لكن ما هو واضح أن الشمال لن يتخلى أبدًا عن سلاحه النووي».