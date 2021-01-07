الجيش الغاني يدخل مقر البرلمان بعد صدامات بين نواب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 01:25 مساء
جنود غانيون في مقر البرلمان بالعاصمة أكرا، 7 يناير 2020. (أ ف ب)

دخلت قوة من الجيش الغاني، ليل الأربعاء - الخميس، إلى مقر البرلمان لإعادة الهدوء بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، الذين جرى انتخابهم في ديسمبر، وكان من المتوقع أن يتسلموا مهامهم صباح الخميس.

واندلعت الفوضى بعدما حاول أحد النواب عن الحزب الحاكم أخذ صندوق الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس للبرلمان. وبعد عدة ساعات من الصدامات، تدخلت قوة من الجيش أمام كاميرات التلفزيون الوطني التي كانت تبث وقائع الجلسة مباشرة عبر الهواء، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال النائب المعارض عن «المؤتمر الوطني الديمقراطي» كواي توماسي امبوفو، إن ما جرى «انتهاك تام للقانون»، ولكنه أضاف: «حتى في ظل مشكلات ذات طابع أمني، لا مكان للجيش في البرلمان. كنا قد اعترضنا على محاولة سرقة بطاقات الاقتراع ولكننا لم نكن عنيفين».

وينقسم البرلمان الذي انتخب في ديسمبر بالتساوي تقريبا بين «الحزب الوطني الجديد» و«المؤتمر الوطني»، إذ يحوز كل منهما على 137 مقعدًا إضافة إلى مستقل واحد.

وقضى حكم قضائي بتعليق عضوية نائب معارض على خلفية إشكالية ازدواج الجنسية، مما أدى إلى تقليص عدد نواب المعارضة إلى 136. وكان يتعين على النواب انتخاب رئيس للبرلمان ليلًا، قبل ساعات قليلة من بدء ولاية المجلس الجديد، وتسلم رئيس البلاد نانا اكوفو-ادو مقاليد ولايته الثانية.

وشهدت غانا، التي تشتهر بكونها نموذجا ديمقراطيا في غرب أفريقيا، انتخابات عامة الشهر الماضي، في استحقاق ساده الهدوء، لكن في نهاية ديسمبر، تقدم مرشح المعارضة جون دراماني ماهاما (47.36% من الأصوات) بطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها اكوفو-ادو (51.59%).

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