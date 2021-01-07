صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته

أنصار الرئيس دونالد ترامب، يتظاهرون داخل «الكابيتول»، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

أثارت صور اقتحام أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى «الكابيتول» خلال جلسة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، صدمة بين عديد الأميركيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة، وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية الأميركية.



واستأنف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ جلستهم المشتركة بعد توقف استمر ساعات بسبب اقتحام المبنى، وبعد إخلائه من المتظاهرين، مساء الأربعاء، ورفضوا خلال تصويت أول اعتراضا مقدما على فوز بايدن، في وقت تراجع عديد الموالين لترامب عن مواقفهم في أعقاب أحداث العنف، حسب وكالة «فرانس برس».



وفي نهاية المطاف، صادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأميركية، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا في 20 يناير.



وستطبع الصور، التي التقطت من داخل مبنى الكابيتول العريق، الذي يضم الكونغرس الأميركي في واشنطن، التاريخ. فقد اجتاز حشد من المتظاهرين، الذين كانوا يلوحون برايات بعضها كتب عليه «ترامب رئيسي»، الحواجز الأمنية أمام «الكابيتول» واقتحموا المبنى، وخربوا مكاتب، ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صورا لهم فيها، مرددين أن الانتخابات الرئاسية مزورة.



وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال عملية استمرت أربع ساعات لإخراج المتظاهرين من «الكابيتول». وقالت الشرطة إن امرأة، يعتقد أنها من أنصار ترامب جاءت من جنوب كاليفورنيا، قضت إثر إصابتها بالرصاص، وإن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في المنطقة في ظروف لم تتضح بعد.



وانتشرت صورة لأحد أنصار ترامب يرتدي سروالا جينز وقبعة بيسبول وهو جالس ورجله مرفوعة على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث تُركت رسالة تنطوي على تهديد، في وقت تسلق متظاهرون آخرون منصات أقيمت لحفل تنصيب بايدن في 20 يناير، ورفعوا لافتة كتب عليها «نحن الشعب سنخضع دي سي (واشنطن). لدينا القدرة على ذلك».



بايدن: نظامنا الديمقراطي يتعرض لهجوم غير مسبوق

ووصف بايدن أحداث العنف بأنها «تمرد»، وطالب ترامب بأن يتحدث على التلفزيون الوطني ويطلب من أنصاره التراجع. وقال بايدن في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، «نظامنا الديمقراطي يتعرض لهجوم غير مسبوق»، وأضاف: «هذا ليس اعتراضا. إنه إخلال بالأمن وفوضى. ويكاد يصل إلى الفتنة. ينبغي أن يتوقف الآن».



وبعد وقت قصير على تصريحات بايدن، نشر ترامب تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره للمغادرة لكنه كرر اتهاماته التي لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات، وقال: «يجب أن يحل السلام. لذا اذهبوا إلى بيوتكم. نحن نحبكم، أنتم مميزون جدًا».

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