الكونغرس الأميركي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 10:55 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت).

صادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأميركية، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا في 20 يناير.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي، حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وكانت الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضا على فوز ترامب، كالآتي:

- بنسلفانيا: رفض مجلس النواب اعتراضا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.

- أريزونا: رفض الكونغرس اعتراضا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.

وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس، على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى الكابيتول، حسب وكالة «فرانس برس».

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