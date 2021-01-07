«تويتر» يجمد حساب ترامب 12 ساعة ويهدد بغلقه حال واصل «انتهاك» قواعده

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 09:58 صباحا
شعار تويتر. (أ ف ب)

حجب «تويتر» تغريدات لدونالد ترامب وجمد حسابه لمدة 12 ساعة، وهدد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمر الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها «الكابيتول»، الأربعاء.

وقال «تويتر» في منشور: «نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية»، محذرًا من أنه «إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس «العودة إلى ديارهم»، لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات «سُرقت» منه. وحذف هذا الفيديو كل من «فيسبوك» و«يوتيوب».

وقال نائب رئيس وحدة النزاهة في «فيسبوك» جاي روزن، إن «هذه حالة طارئة، ونحن نتخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب»، وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «لقد حذفناه لأننا نعتقد أنه يساهم في تأجيج العنف بدلًا عن تقليله».

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