بعد اقتحام أنصاره الكونغرس.. «فيسبوك» يحذف فيديو لترامب ويجمد حسابه 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 09:08 صباحا
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس، 6 يناير 2021. (الإنترنت)

أعلن «فيسبوك» حذفه مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس، الأربعاء، معتبراً أن الفيديو يحض على العنف أكثر ما يدعو للهدوء.

وقال نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك جاي روزن إن «هذه حالة طارئة، ونحن نتخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب»، وأضاف في تغريدة على تويتر: «لقد حذفناه لأننا نعتقد أنه يساهم في تأجيج العنف بدلا عن تقليله».

كما علق «فيسبوك» حساب ترامب بعد أعمال العنف التي شهدتها واشنطن، وقال في تغريدة على «تويتر»: «لقد وجدنا انتهاكين لقواعدنا على صفحة الرئيس دونالد ترامب نجم عنهما تعليق حسابه لمدة 24 ساعة، مما يعني أنه فقد القدرة على النشر على المنصة خلال هذه الفترة».

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