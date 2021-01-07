بدء سريان حظر التجول في واشنطن

أنصار ترامب أمام مبني الكابيتول. (الإنترنت)

بدأ منذ قليل سريان حظر التجول في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي أعلنته ميوريل باوزير، عمدة واشنطن بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش)، بعد اقتحام عدد كبير من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وقالت باوزير في تغريدة عبر «تويتر» في وقت سابق: «طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير».

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة. وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.