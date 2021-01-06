تركيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأميركية وتدعو لـ«ضبط النفس»

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت).

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها اتجاه التطورات الداخلية الأميركية بما فيها اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي من قبل متظاهرين.

وجاء في بيان نشته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مساء الأربعاء: «نتابع بقلق التطورات الداخلية بما فيها اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي من قبل متظاهرين». ودعت جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس، معربة عن «ثقتها بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية بتعقل»، وأوصت مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة «بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن الاحتجاجات».

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب «سكاي نيوز». في غضون ذلك أعلنت عمدة واشنطن تعلن حظر تجوال بداية من السادسة مساء تحسباً لأي أعمال عنف، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل لمبنى الكونغرس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس