ترامب لمناصريه: أشعر بألمكم.. ولكن عليكم الذهاب إلى بيوتكم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته لمناصريه «أشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى بيوتكم في أمن وأمان»، وذلك في تسجيل مصور بعد ساعات من افتحام عدد كبير من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وأضاف ترامب في كلمة متلفزة منذ قليل: «علينا أن نحترم القانون والنظام، فنحن نتجاوز مرحلة صعبة»،وأصر على أن «الانتخابات سُرقت». وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن «يتحلى بالمسؤولية ويخرج عبر التلفزة ويطالب بوقف الفوضى، ويدافع عن الدستور».

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب «سكاي نيوز». في غضون ذلك أعلنت عمدة واشنطن تعلن حظر تجوال بداية من السادسة مساء تحسباً لأي أعمال عنف، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل لمبنى الكونغرس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.